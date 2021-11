Iperceramica, il made in Italy di qualità applicato alla quotidianità

L’Italia è tradizionalmente una delle patrie mondiali della produzione di ceramica, e negli ultimi anni si sta imponendo anche nella produzione e commercializzazione delle nuove evoluzioni di tale materiale, che si rivelano più adatte a rispondere alle varie sfide della quotidianità: è quello che permette iperceramica.itconil gres porcellanato, alleato ideale per una pavimentazione di esterni che sia efficace e resistente anche in inverno.

Le soluzioni Iperceramica per i pavimenti da esterni

Iperceramica è la più grande catena italiana di negozi per la vendita di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno, che abbina alla rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale (e a Malta) anche lo shopping digitale attraverso il sito ufficiale: a prescindere dal canale, i prodotti sono caratterizzati da cura nel design, qualità dei materiali e prezzo conveniente per il cliente.

Uno dei prodotti più apprezzati dell’ampio catalogo aziendale è senza dubbio il gres porcellanato, declinato in tantissime soluzioni che risolvono vari problemi della vita quotidiana, come ad esempio la “salvaguardia” degli spazi esterni.

Scegliere i pavimenti per esterni, infatti, non è un’operazione scontata, perché bisogna puntare su un materiale che abbia caratteristiche adatte a sopportare le sollecitazioni degli agenti atmosferici, ma anche garantire la giusta ricercatezza estetica e durare nel tempo: proprio per questo, il Gres porcellanato si rivela l’opzione migliore.

I vantaggi del gres porcellanato

Antiscivolo e ingelivo: basterebbero solo queste due peculiarità a far propendere la bilancia dal lato di questo materiale, che inoltre possiede altre caratteristiche decisamente vantaggiose, che ne rafforzano la “candidatura” per le applicazioni agli esterni di casa.

Le pavimentazioni per esterni, infatti, devono rispondere a esigenze particolari determinate dalla loro collocazione, per cui va valutato il contesto nel quale si dovranno inserire – ad esempio, giardino oppure terrazzo, percorso carrabile o semplicemente calpestabile – che determinano inevitabilmente la scelta del materiale da utilizzare, tenendo conto di ogni tipo di variabile.

Per balconi e terrazzi, ad esempio, può essere utile scegliere un tipo di pavimentazione molto resistente ma che mantenga lo stile degli ambienti interni e dei loro pavimenti; discorso leggermente differente è quello relativo al giardino, per il quale va rispettata l’estetica dell’abitazione, ma anche considerata la vicinanza alle piante e all’erba, per cui serve anche una certa resistenza alle muffe.

I materiali devono essere resistenti anche agli elementi climatici e alle intemperie, perché all’esterno si verificano sbalzi di temperatura e gelo, e inoltre devono avere caratteristiche drenanti per riuscire a reggere anche le precipitazioni piuttosto abbondanti.

Il gres porcellanato promette di garantire tutti questi aspetti, aggiungendo inoltre una importante cura estetica.

Le soluzioni estetiche del gres porcellanato

Qualsiasi possa essere l’esigenza stilistica desiderata, le soluzioni di Iperceramica po si adatteranno a ogni struttura e ambiente esterno: già a partire dalle colorazioni c’è la possibilità di scegliere tra tantissimi prodotti, e ad esempio chi intende conferire al giardino un aspetto più formale potrà optare per i toni scuri dell’effetto pietra, mentre chi preferisce ad un colpo d’occhio più naturale può virare su pavimenti che riproducano l’effetto legno.

Più precisamente, per le persone alla ricerca di soluzioni per pavimentazioni per terrazzi che possano essere versatili, un’ottima idea potrebbe essere quella di optare per una finitura strutturata, adatta sia a progetti eleganti che per case più rustiche. Per un pavimento per giardino, invece, il gres porcellanato potrebbe offrire parecchie alternative, sia per quello che riguarda gli effetti che per quello che riguarda le colorazioni, senza trascurare la possibilità di creare uno spazio con affascinante effetto legno che riproduce fedelmente l’impatto scenico del parquet.