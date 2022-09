Intesa tra Farnesina e Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese

Una collaborazione in campo formativo avviata negli anni scorsi e da oggi rafforzata e orientata all’attuazione del Patto per l’Export

Da oggi la Farnesina ha a disposizione un nuovo strumento per sostenere con ancora più efficacia l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con il Protocollo d’intesa per la collaborazione formativa firmato oggi dal MAECI e dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), infatti, le donne e gli uomini della diplomazia italiana potranno approfondire, grazie al sostegno del Gruppo CDP, la conoscenza dei principali temi legati al sostegno delle imprese italiane sui mercati internazionali. A riferirlo è proprio il ministero degli Esteri, spiegando che questo protocollo prevede l’organizzazione di corsi e di tirocini formativi in comune fra i due attori: una collaborazione in campo formativo avviata negli anni scorsi e da oggi rafforzata e orientata all’attuazione del Patto per l’Export.