Innovazione e tecnologia dietro la crescita dei siti di gioco

Chiunque si interessi di gambling in Italia sa che mai come lo scorso anno, il mondo dei casinò ha visto una straordinaria crescita. Tale fenomeno può essere facilmente spiegato con la pandemia da Covid-19 che ha imposto la chiusura di sale da gioco, bar, sale bingo, sale scommesse e casinò. Non ultimo, la chiusura non è stata unica e prolungata ma ve ne sono state varie ed ognuna ha seguito un proprio iter legislativo e burocratico. Questa continua riapertura, ogni volta interrotta, ha fatto in modo che le attività in presenza venissero ampiamente penalizzate e che il mondo del gambling online emergesse con maggiore forza, con la creazione anche di una guida ai casino soldi veri. All’interno di questo breve articolo cercheremo di spiegarvi il perché della crescita dei siti da gioco, analizzando punti di forza e di debolezza del gambling online partendo dall’innovazione tecnologica che ne è alla base.

Il mercato del gioco d’azzardo è stato completamente riscritto dalla pandemia. Essa ha creato delle nuove esigenze, dei nuovi bisogni e delle nuove soluzioni a problemi che sono mutati con lei a partire dal marzo del 2020. Le statistiche riguardanti il mercato del gioco d’azzardo hanno sottolineato come, secondo l’Agimeg, nel 2020 si sia ottenuto per la prima volta nella storia, il superamento del gioco virtuale su quello fisico. Certamente, si tratta di un trend che si stava profilando già da diversi anni ma che, a causa della pandemia, è scoppiato definitivamente proponendosi come maggioritario all’interno dell’interno mercato del gioco. Come siamo arrivati però a questa crescita? Una facile risposta potrebbe essere senz’altro quella che individua nella pandemia l’unica responsabile di tale cambiamento ma si tratterebbe di un’inesattezza. Infatti, il gioco online continua a crescere da anni e in modo via via sempre più predominante.

Alla base di tale espansione vi sono diversi fattori che ora andremo a vedere insieme. Cominciamo quindi dall’avanzamento tecnologico che ha reso possibile la creazione di nuove piattaforme di gioco sicure al 100%. Queste piattaforme sono sempre più richieste e gli standard per ottenere certificazioni sono sempre più elevati. La presenza di enti governativi preposti a tal compito – come nel caso italiano dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – altro non fa che garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di gioco e non. Per essere certi che il sito su cui spendete e investite sia completamente sicuro dovrete ricercare proprio il logo dell’AAMS all’interno della pagina di gioco.

L’innovazione tecnologica di cui parliamo è anche alla base di un altro genere di successo: quello grafico. Infatti, tutti i giochi destinati al mercato online hanno sviluppato negli ultimi anni un motore grafico di assoluto livello, in grado di essere paragonato a videogiochi in senso stretto. Il compito della realizzazione di titoli di livello è stato affidato ad alcune delle maggiori software house al mondo che hanno saputo ricreare ambientazioni storiche accurate e dalle strepitose qualità grafiche. Al motore grafico si affianca anche un’impostazione più generale e corretta delle dinamiche di gioco, oggi comprensive di effetti video, sonori, bonus e numerosi altri divertimenti.

È proprio il mondo dei bonus a segnare poi una netta cesura tra ciò che riguarda l’offerta offline e ciò che concerne l’offerta online. Non a caso, il mondo dell’online è amato e preferito per via delle sue straordinarie promozioni che offrono ai giocatori denaro gratis o dei bonus da centinaia di euro. Tra questi troviamo bonus di benvenuto attivabili al momento dell’iscrizione su un sito internet e bonus invece dedicati a coloro che investono denaro all’interno degli stessi siti. La possibilità, per i giocatori, di investire denaro e ottenere indietro vincite e premi rappresenta senz’altro un fattore di appeal importantissimo.

In ultimo, il gioco digitale è comodo. Può sembrare un’assurdità ma il gioco virtuale è estremamente comodo per tutti i suoi utenti. Esso fornisce ai giocatori la possibilità di scommettere e investire denaro dal proprio pc o dal divano di casa con un telefono in mano. Per giocare non bisogna indossare giacca e cravatta ma si può essere anche in metropolitana. È certamente una rivoluzione per la quale in molti non erano preparati.