Inaugurata la Timeless Sky Spa all’Hotel Quelle Nature Spa Resort in Val Pusteria

L’apice del benessere di lusso: Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol svela la nuova e ambiziosa Timeless Sky Spa sul tetto del prestigioso Hotel Quelle Nature Spa Resort a cinque stelle, con vista panoramica sulle Dolomiti dalla Val Casies. Un’impresa architettonica che offre agli ospiti dell’hotel una spa esclusiva per soli adulti, arricchita da una nuovissima Rooftop Infinity Pool, diverse saune di intelligente design, il Cloud 7 Drinks & Smoothie Bar e 80 nuove aree lounge interne ed esterne. In una posizione eccezionale a 1400 metri di altitudine, lo spazio è stato progettato per sfruttare al massimo la luce naturale e per armonizzarsi con il paesaggio circostante grazie all’utilizzo di materiali naturali.

La Timeless Sky Spa rappresenta solo una delle numerose novità di un progetto di espansione che ha visto l’Hotel Quelle ampliare la propria offerta benessere a 12 saune tematiche, 8 piscine, un giardino benessere di 5000 mq, un Fitness & Gym Center di 300 mq, nonché servizi di lusso personalizzati pensati per soddisfare le esigenze di coppie, famiglie e viaggiatori d’affari. Un’affermazione della qualità e della lungimiranza che sostengono i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, un marchio di ospitalità di lusso che coinvolge i 30 migliori hotel benessere dell’Alto Adige.

Timeless Sky Spa

L’esclusiva adults only Timeless Sky Spa, meticolosamente progettata, pone il benessere al centro dell’attenzione con un’esperienza in cui il tempo sembra fermarsi. La nuova Rooftop Infinity Pool regala una vista panoramica sulle Dolomiti, così come le tre nuove saune: la Mountain Fire Hot Sauna, una sauna finlandese con un fuoco aperto, la nuova sauna relax a infrarossi e la Dolomites Bio Sauna, tutte fusioni di legno e vetro che incorniciano lo scenario montano. Con 80 nuove aree lounge interne ed esterne realizzate con legni locali, tra cui due Silence Room con camino e terrazza all’aperto, la spa offre momenti di serenità che si armonizzano con l’ambiente circostante. Il Cloud 7 Drinks & Smoothie Bar con lounge propone spuntini e bevande rinfrescanti, una nuova location esclusiva per serate speciali sotto un cielo stellato. Concepita dai rinomati architetti Stefan Gamper e Andreas Kofler, la Timeless Sky Spa del Quelle Nature Spa Resort offre esperienze di benessere di lusso di nuova generazione immerse nella bellezza naturale della Val Casies.

Benessere per coppie, famiglie e professionisti

Anche il concetto di benessere privato è protagonista delle novità all’Hotel Quelle. Le nuove Sky Loft & Spa Suite offrono open-space living in un santuario privato con vasche idromassaggio sia in camera che sul tetto, viste panoramiche dalla sauna finlandese, servizi di lusso e un romantico camino. La privacy e il relax senza pari delle suite le rendono ideali per coppie in cerca di un rifugio rigenerante. Le famiglie possono godere della nuova Family Spa con piscina interna, sauna dress-on e un’area di relax serena. L’intrattenimento per i bambini è arricchito dal nuovo Kids Club con giochi interattivi, una discoteca e un mocktail bar. Per i viaggiatori d’affari, è stata creata una Workation Room, che offre uno spazio ufficio dedicato per il lavoro a distanza.

Upgrade spazi, servizi e sostenibilità

Oltre alla nuova facciata esterna dell’hotel, le altre modernizzazioni si concentrano sul potenziare le esperienze culinarie e del fitness e sull’implementazione degli standard ecologici. Il nuovo Glass Restaurant offre una vista suggestiva sul giardino wellness e sui prati alpini. Al bar dell’hotel è stata anche aggiunta un rum lounge. Il Fitness & Gym Center è stato sottoposto ad un ampio aggiornamento, con un’area Cardio dotata di attrezzature Technogym, aree Functional e Power per vari tipi di allenamento, e un’area Mental & Group Fitness con programmi supervisionati come Core Training, Pilates, Yoga e altro ancora. La Beauty & Vital Lounge è stata ampliata e sono stati introdotti nuovi trattamenti focalizzati sulla riduzione dello stress, sull’anti-invecchiamento e sulla purificazione. Un continuo impegno verso la sostenibilità si manifesta nel nuovo Green Energy Garage, insieme a un completo miglioramento dell’efficienza energetica e dell’ottimizzazione delle prestazioni.

Le recenti migliorie e ampliamenti sostenibili dell’Hotel Quelle sottolineano l’impegno costante di Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nel perseguire l’eccellenza ed affermare la propria autorità nel settore del benessere di lusso. Queste nuove offerte e servizi consolidano la posizione del gruppo come punto di riferimento continuativo nell’arco alpino italiano.