Immigrati, Papa Francesco: “Garantire dignità nei paesi d’origine”

Papa Francesco, nel videomessaggio in occasione del 70° anniversario dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dichiara: “La comunità internazionale deve affrontare con urgenza le condizioni che danno luogo alla migrazione irregolare, facendo così della migrazione una scelta ben informata e non una necessità disperata”.

Un monito affinché, osserva il Pontefice, “la maggior parte delle persone che possono vivere dignitosamente nel proprio paese di origine non si sentano costrette a emigrare in modo irregolare”.

Per il Santo Padre sono necessari “urgentemente sforzi per creare migliori condizioni economiche e sociali, affinché l’emigrazione non sia l’unica opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e pieno rispetto per la dignità umana”.

“La migrazione non è solo una storia di migranti, ma di disuguaglianze, disperazione, degrado ambientale, cambiamento climatico; ma anche di sogni, di coraggio, di studi all’estero, di riunificazione familiare, di nuove opportunità, di sicurezza e protezione e di lavoro duro ma dignitoso”, sottolinea il Pontefice.