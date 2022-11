IL TESORETTO DEGLI ITALIANI | 2mila miliardi di euro fermi sui nostri conti correnti

«Investendo l'1% di questo tesoretto nella finanza partecipativa green, si potrebbero ridistribuire in 20 anni 40 miliardi di euro al 77% più povero della popolazione» mette in evidenza Giorgio Mottironi, analista e co-fondatore della piattaforma Ener2Crowd.com

«Il GreenVesting (investimenti nella finanza alternativa verde) rappresenta una imperdibile occasione per consentire ai risparmiatori italiani di impiegare più utilmente anche solo una piccolissima parte (l’1%) degli oltre 2.000 miliardi di euro fermi sui conti correnti, che se non investiti rischiano di risultare erosi dall’inflazione» sottolineano gli esperti di Ener2Crowd.com, la prima ed unica piattaforma italiana —ora anche APP— di lending crowdfunding ambientale ed energetico.

Gli investimenti nella Green Economy contribuiscono inoltre a mantenere sostenuta la ripresa dell’occupazione. L’importante però, come per gli investimenti in prodotti finanziari tradizionali, è avere a disposizione informazioni corrette e comprensibili sui progetti nei quali si investe ed evitare le trappole del GreenWashing.

«Per questo abbiamo deciso di implementare la versione APP della nostra piattaforma: Ener2Crowd APP sarà il mezzo più semplice, facile ed aggiornato per rimanere al passo con la trasformazione green, per scoprire le ultime novità della nostra community di GreenVestor e di Green Hero e, soprattutto, per calcolare quanta CO2 si riesce effettivamente a risparmiare con ogni investimento» puntualizza Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd.com nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della finanza alternativa verde.

«Nel nostro mondo —quello del GreenVesting— i cambiamenti sono rapidi e continui. Le tecnologie possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di raggiungere la neutralità climatica attraverso la finanza partecipativa» mette aggiunge Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico.

Attraverso l’ISI, l’indicatore di Intensità Sostenibile di Investimento messo a punto da Ener2Crowd, è persino possibile decidere i propri investimenti in base al rapporto tra la quantità di emissioni di CO2 abbattute. L’indicatore —introdotto ora sull’APP— è espresso in kgCO2/€/anno.

«Grazie anche alla nuova APP ed alle tecnologie finanziarie sviluppate e lanciate da Ener2Crowd —conclude Mottironi— questa può essere una grande opportunità di redistribuzione della ricchezza, evitando di lasciare gli enormi benefici derivanti ai soli grandi capitali e di subire costi diretti o indiretti legati alla futura potenziale tassazione delle emissioni».