IL SUCCESSO | Sanremo come la pizza [VIDEO]

MI ARRENDO ANCH’IO

Ok, permettete? Mi arrendo anch’io e vi confido qualche pensierino. Un po’ me ne intendo: di Festival (o Festivàl, come preferite) ne ho fatti tre come autore e ne ho seguiti altri sei con “Domenica in”. Ho portato all’Ariston Mike Tyson e la regina Ranja di Giordania e tanti altri ospiti che non c’entravano niente con la musica: sono stato tra i primi a sostenere che, puntando ad alti ascolti, le canzoni incidono meno degli ospiti, delle provocazioni e delle polemiche. Più della qualità sono importanti, per gli ascolti, le chiacchiere goffe, il chiasso, la confusione, senza stile né coerenza.

UN ESEMPIO? ACHILLE LAURO

Così anche quest’anno. Un esempio, da studiare? Achille Lauro si è proposto come San Francesco: provocazione eccellente. Si è presentato vestito sfarzosamente, poi è rimasto seminudo, ma con un prezioso, elegante abitino. Dov’è la goffa, tradizionale contraddizione sanremese? Il San Francesco di Lauro era vestito da Gucci: prima e dopo! Passi per la prima parte, il santo mondano, ma dopo il trionfo della vocazione lo avrei preferito vestito, semplicemente, di stracci. Però importa qualcosa? Assolutamente no. Se ne discute e solo questo conta. Di Amadeus, Fiorello, di altre scelte e provocazioni parleremo ancora. È buona la pizza, no? Anche per me.