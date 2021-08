Il MAIE punta a crescere anche in Italia: Borghese in Puglia per sostenere Tasso alle prossime Amministrative di Manfredonia

Il vicepresidente del MAIE in terra pugliese per sostenere la lista del deputato Antonio Tasso (AgiAMO) per le prossime elezioni amministrative di Manfredonia

Il MAIE punta a crescere anche in Italia. E per farlo concretamente parte dalla Puglia, meravigliosa regione italiana, il tacco del nostro Stivale.

L’On. Mario Borghese, vicepresidente MAIE, si trova sul Gargano, più precisamente a Manfredonia, per sostenere la lista AgiAMO dell’On. Antonio Tasso, capogruppo MAIE alla Camera dei Deputati, e probabile candidato sindaco nella prossima tornata elettorale, di cui non è ancora nota la data definitiva.

Lunedì 9 agosto si è tenuto a Manfredonia, a pochi chilometri dal Santuario di Padre Pio di Pietrelcina, il Congresso regionale del MAIE-AGIAMO.

“Voglio ringraziare il deputato Antonio Tasso per l’organizzazione – ha detto per l’occasione Borghese – così come tutta la squadra del MAIE Puglia che con grande capacità sta portando avanti una proposta seria e concreta per la comunità”.