“Una manovra che penalizza gli italiani nel mondo e gli italiani d’Italia, soprattutto il ceto medio, massacrato da nuove tasse e gabelle; che non investe sulla sanità, quando dopo l’esperienza del Covid sarebbe dovuta essere la priorità”. Lo scrive sui social Ricky Filosa, direttore di ItaliaChiamaItalia.it e Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi.

“Una legge di bilancio che punisce i proprietari di immobili in Italia e all’estero, che taglia gli incentivi per il rientro dei cervelli in fuga”.

“Lacrime e sangue per noi tutti, soliti stipendi da nababbo e privilegi per loro. Un governo di centrodestra che ha varato una manovra che più di sinistra non si può. Andiamo male, molto male”, conclude il giornalista.