“Puntare sullo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese per rilanciare la cooperazione con il Sistema Italia e favorire la crescita costante e sostenibile dei Paesi dell’America Latina”: lo dichiara Fabio Porta, deputato Pd eletto in America Meridionale.

Il FORO PYMES, giunto alla sua ottava edizione, è ormai un’esperienza affermata e consolidata nel panorama sempre più ricco delle iniziative promosse dall’Italia nei confronti dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi; organizzato dall’IILA, l’organizzazione internazionale italo-latinoamericana con sede a Roma, l’incontro di quest’anno è stato promosso in collaborazione con il Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Uruguay, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo e la CAF – Banca di Sviluppo dell’America Latina e Caraibi.

“Nel corso degli anni sono stato testimone della crescita qualitativa e quantitativa dei Forum PYME dell’IILA – ha sottolineato Porta – e sono qui in Uruguay per testimoniare la necessità di un sempre più forte raccordo tra tutte le istituzioni italiane e questa importante iniziativa, che considero strategica per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e multilaterali dell’Italia con la regione latino-americana”.

“Si tratta di uno spazio di dialogo sulle opportunità di business ma anche di confronto sulle politiche pubbliche dei vari Paesi – ha concluso l’On. Porta – che coinvolge in maniera opportuna e sistematica le PMI insieme alle istituzioni finanziarie, accademiche e tecnologiche”.