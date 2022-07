Hotel Bella Vista e Ortles B&B Hotel di Trafoi, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio

Sullo Stelvio c’è un motivo in più per scegliere di rilassarsi all’hotel Bella Vista di Trafoi: la nuova piscina in stile infinity con vista panoramica, ideata con materiali naturali. E nelle vicinanze, tra percorsi di montagna e ospitalità autentica, la famiglia Thöni ha inaugurato il nuovissimo Ortles B&B Hotel, dall’architettura moderna e dal design contemporaneo

Nello scenario del passo dello Stelvio, uno dei valichi alpini più apprezzati, sono due le novità che la famiglia di Gustav Thöni – proprietaria dello storico family Hotel Bella Vista di Trafoi – propone per questa stagione estiva. La prima è la nuovissima piscina esterna dell’Hotel Bella Vista, uno specchio blu che riflette l’Ortles, la vetta più alta dell’Alto Adige con i suoi 3.905 m di altitudine; la seconda è l’inaugurazione dell’Ortles B&B Hotel. Entrambi ideati seguendo i dettami di una progettazione innovativa, rispettosa della natura che li circonda.

PISCINA “INFINITY” CON VISTA STELVIO A TRAFOI

L’Hotel Bella Vista, con il suo immenso parco di 10.000 m², è il luogo ideale per le famiglie alla ricerca di serenità, divertimento e nuove esperienze da condividere e ricordare. Immerso nella natura del “Parco Nazionale dello Stelvio” con vista verso le “Dolomiti dell’Engadina” propone ai propri ospiti la possibilità di intraprendere numerosi itinerari in bici o a piedi, percorrendo il passo dello Stelvio e i sentieri che da Trafoi raggiungono malghe, alpeggi e meravigliosi scorci naturali. Tra i servizi dedicati, l’area giochi, il fienile, l’animazione e gli spazi riservati ai più piccoli per una vacanza che combina natura, svago e tradizione. Un ambiente tipico, ma contemporaneo, dove l’architettura mantiene i tratti storici della struttura, reinterpretando in un’ottica moderna una tradizione al passo con i tempi. La sua nuova piscina panoramica è l’esempio di questa fusione tra ciò che rimarrà nel tempo e ciò che è stato modificato senza snaturare l’essenza dell’Hotel Bella Vista. Infatti, i materiali usati per la sua costruzione sono quarzite e recinto naturale di pino mugo, una scelta, oltre che di classe, consapevole, che segue le regole dell’ambiente circostante. Un colpo d’occhio quello della piscina ad effetto infinity esaltato dal paesaggio strepitoso del Parco Nazionale dello Stelvio: 40 m2 di puro relax e divertimento, con acqua riscaldata a 26° e solarium.

LA SOLUZIONE SMART, FRA NATURA E TRADIZIONE

A solo 1000 metri dallo storico Hotel Bella Vista, nel pittoresco abitato di Trafoi, la famiglia Thöni ha inaugurato una nuova struttura, l’Ortles B&B Hotel, pensata per un tipo di viaggiatore più indipendente e dinamico. Un concept “smart” dove è prevista una formula di pernottamento e colazione, ma con la possibilità di prenotare il pranzo e la cena nel vicino family hotel. Con uno stile contemporaneo, risponde bene all’esigenza di trovare un luogo accogliente e confortevole dopo una giornata trascorsa tra boschi, sentieri e arrampicate con la possibilità di rilassarsi anche in una intima ma funzionale sauna. Per l’arredo le camere sono stati scelti l’abete rosso e il larice, materiali legati al territorio e alla tradizione, secondo linee essenziali e moderne.

Un’ospitalità, quella della famiglia Thöni, che abbraccia le esigenze di tutti: dalle famiglie che possono contare su servizi e accoglienza dedicata ai più piccoli viaggiatori, tra relax e svago, a coppie o amici che desiderano una maggiore libertà e autonomia, dinamici e amanti delle attività outdoor, che possono contare su una struttura rinnovata e moderna, ma in sintonia con la natura circostante e dotata di ogni comfort.