Sebastián Marcucci, Coordinatore del MAIE e responsabile della Politica Agricola e del Made in Italy in Guatemala, nei giorni scorsi ha tenuto un incontro con Paolo De Nicolo, Ambasciatore d’Italia in Guatemala, presso la sede dell’Ambasciata.

Durante il faccia a faccia, Marcucci ha potuto affrontare con il diplomatico i temi che più da vicino interessano i connazionali residenti in quel Paese dell’America Centrale.

Il coordinatore MAIE ha anche voluto sottolineare il proprio sostegno e quello del Movimento alla Camera di Commercio e Industria Italiana in Guatemala nel processo e nella gestione dell’importazione di prodotti italiani verso il Guatemala.

Inoltre, è stata comunicata la recente partecipazione al Congresso MAIE a Città del Messico, dove si è discusso sull’avanzamento del movimento e sul suo avvicinamento e supporto alla comunità italiana nel paese vicino. Si è informato che è previsto per l’anno in corso il prossimo Congresso MAIE in Guatemala con la partecipazione di Honduras e El Salvador.

L’Ambasciatore De Nicolo ha ringraziato per la visita e ha raccomandato un avvicinamento da parte del Coordinamento del MAIE alle associazioni italiane presenti in Guatemala.