GREEN PASS | Letta: “La stragrande maggioranza dei lavoratori ha deciso di seguire le regole”

Enrico Letta, segretario Pd, a Torino per sostenere il candidato sindaco di centro sinistra, Stefano Lo Russo, a commento della prima giornata di introduzione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro: “Oggi moltissimi lavoratori hanno lavorato e tantissimi lavoratori hanno lavorato perché hanno fatto il vaccino e perché hanno deciso di seguire le regole”.

“Noi diciamo a tutti che bisogna seguire le regole, bisogna essere in grado di sapere che seguire le regole vuol dire aiutare tutti e far sì che le cose funzionino – ha aggiunto – quindi ho grande voglia di metterci buonsenso e capacità di aiutare a trovare soluzioni però bisogna partire da apprezzare che c’è bisogno che le regole vengano rispettate “Oggi la giornata ha dimostrato che la stragrande maggioranza di lavoratori ha lavorato perché si è vaccinata e perché ha deciso di seguire le regole”.

Ancora: “C’e’ stata una valanga di vittimismo in questi ultimi giorni da parte della destra che francamente e’ bene che cessi, perche’ e’ un vittimismo assolutamente eccessivo”. “Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui non abbiamo mai insultato nessuno – sottolinea -, siamo sempre stati sui temi, sempre parlato a favore, sempre parlando delle proposte, quindi devo dire anche basta a questo vittimismo che e’ arrivato a dei livelli un po’ eccessivi”.