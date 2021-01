GOVERNO | “Vattene e porta via anche i tuoi!”: Beppe Grillo cita Cicerone contro Catilina, ma è un messaggio a Renzi

Matteo Renzi come Catilina. Beppe Grillo si affida a Cicerone, utilizzando un frammento del discorso pronunciato al Senato dal celebre oratore e filosofo romano, per rivolgersi, senza tuttavia nominarlo, al leader di Italia Viva accusandolo di voler “portare alla totale distruzione il governo e la vita di tutti i cittadini”. Ed è davvero incredibile quanto il discorso di Cicerone, pronunciato nel 63 avanti Cristo, calzi perfettamente con la situazione che vive oggi la politica italiana, con il governo che sta scivolando verso una crisi al buio.

“L’8 novembre del 63 a.C. il console Cicerone – scrive Grillo – pronunciò in Senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ripropongo qui un estratto lasciando a voi l’ispirazione per la sua adattabilità nell’affrontare la realtà”.

”Quo usque tandem (fino a che punto) approfitterai della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora – domanda Cicerone riproposto in chiave di attualità politica da Grillo – la tua pazzia si farà beffe di noi? A che limiti si spingerà la tua temerarietà che ha rotto i freni? Non ti hanno turbato l’espressione e il volto dei presenti? Non ti accorgi che il tuo piano è stato scoperto? Non vedi che tutti sono a conoscenza della tua congiura, o ti illudi che qualcuno di noi la ignori? Noi dovremo continuare a sopportarti, smanioso di potere e di distruggere il mondo intero? Allo Stato non mancano né l’intelligenza né la fermezza dell’ordine. “Nulla di quanto fai, ordisci, mediti, sfugge alle mie orecchie e ai miei occhi, tanto meno alla mia mente e capirai subito che sono più risoluto io nel vegliare sulla sicurezza dello Stato che tu sulla sua rovina. Senatori, sono qui in mezzo a noi, in questa assemblea che è la più sacra, la più autorevole del paese, individui che meditano contro di noi e mi rivolgo al loro capo. Hai diviso l’Italia tra i tuoi; hai stabilito la destinazione di ciascuno; hai scelto chi lasciare al Governo e chi condurre con te. Le porte sono aperte”.

“Vattene! Porta via anche tutti i tuoi. Purifica la città! Mi sentirò più libero – si legge ancora nell’orazione ciceroniana- quando ci sarà un muro tra me e te. Non puoi più stare in mezzo a noi! Non intendo sopportarti, tollerarti. Tutte le volte che hai sferrato un colpo contro di me, l’ho parato con le mie forze: ma ormai attacchi apertamente tutto lo Stato; vuoi portare alla totale distruzione il Governo e la vita di tutti i cittadini, dell’Italia intera. Se tu, come ti esorto da tempo, te ne andrai, la città si libererà dei tuoi numerosi e infami complici, fogna dello Stato che aderiscono alla tua congiura”. “Non oso parlare della tua condotta privata, delle tue operazioni finanziarie, che sentirai pesarti addosso alla prossima scadenza dei debiti. Vengo piuttosto a fatti che riguardano gli interessi superiori dello Stato. Non concludi nulla, non ottieni nulla, eppure non desisti dal tentare e dal volere la rovina delle istituzioni.

Dimmi: che vita è adesso la tua? Ti parlo non mosso dall’odio, eppure dovrei, ma da una compassione di cui non sei affatto degno. Sei venuto in Senato, ma tra tanti amici e conoscenti, chi ti ha salutato? Se, a memoria d’uomo, nessuno è stato mai trattato così, ti aspetti forse parole di ingiuria quando già sei schiacciato dal durissimo giudizio del silenzio? “Che dire di più? Al tuo arrivo questi seggi si sono svuotati. Non appena hai preso posto, gli altri hanno lasciato vuoto, deserto questo settore dei banchi. Insomma, con che animo pensi di sopportalo? Se mi accorgessi di essere, anche a torto, gravemente sospettato e disprezzato dai miei concittadini, preferirei sottrarmi alla loro vista piuttosto che essere oggetto di sguardi di disapprovazione. Tu, invece, che sei consapevole dei tuoi maneggi e riconosci che l’odio di tutti è giusto e meritato da tempo, esiti a sottrarti alla loro vista, alla presenza di chi ferisci nella mente e nel cuore”, continua il testo ciceroniano pubblicato da Grillo.