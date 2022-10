Governo Meloni insediato, ora si deve lavorare

L’Italia per la prima volta nella storia repubblicana ha un Governo presieduto da una donna. Non solo: l’esecutivo vede come suo primo azionista quella destra che per anni è stata ghettizzata

Il nuovo Governo presieduto dall’onorevole Giorgia Meloni si è insediato. L’Italia per la prima volta nella storia repubblicana ha un Governo presieduto da una donna. Non solo: l’esecutivo vede come suo primo azionista quella destra che per anni è stata ghettizzata. Dunque, ci sarà grande attenzione su di esso. La speranza è che il nuovo Governo possa fare qualcosa di nuovo. Per esempio, si deve risolvere da subito la questione del caro-bollette e quella del Green Pass. Quest’ultimo va abolito. Del resto, Fratelli d’Italia ha parlato dell’istituzione di una commissione d’inchiesta sull’operato del precedente esecutivo e dell’abolizione dell’obbligo vaccinale surrettizio che si è espletato nel Green Pass. Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia, l’ha detto e ribadito.

Le misure draconiane non hanno portato risultati soddisfacenti in termini di riduzione dei contagi del Covid. Inoltre, si ricorda anche che il numero di morti qui in Italia è veramente alto, nonostante le misure prima citate. Per contro, tali misure hanno creato una profonda spaccatura nella società italiana. Deve esserci un nuovo clima. La paura che in questi due anni ci ha attanagliato non ha portato nulla di buono.

Vi è anche la questione del made in Italy. A causa del caro-bollette, il prodotto italiano è sempre più in difficoltà. Questo crea grossi problemi a tante aziende e a tante famiglie. Dunque, il Governo dovrà dare una risposta a tutto ciò. Ci sarà da lavorare parecchio per ricostituire la società del nostro Paese. Buon lavoro.