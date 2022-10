GOVERNO | Fate presto!

All’Italia serve un nuovo Governo. Urgentemente. Si può capire che vi siano dei tempi tecnici, ma si deve fare presto. Si spera che nessuno metta i bastoni tra le ruote. Se il buongiorno si vede dal mattino… possiamo dire che gli ultimi avvenimenti non sembrano lasciar presagire un cammino facile per il nuovo esecutivo. Speriamo che i fatti tolgano fondamento a questo timore.

Vista la situazione di difficoltà, tutti coloro che i cittadini hanno scelto per il governo del proprio Paese hanno il dovere di governare, mettendo da parte i loro interessi particolari. Il 25 settembre c’è stato un risultato chiaro. Ha vinto il centrodestra e Fratelli d’Italia è il primo partito. Dunque, la coalizione di centrodestra ha il diritto e dovere di governare. Deve farlo unita senza se e senza ma, anche perché gli eletti ai collegi uninominali hanno preso i voti degli elettori di tutti i partiti della coalizione di appartenenza.

Per esempio, un candidato di Forza Italia ad un collegio uninominale ha preso anche i voti degli elettori della Lega e di Fratelli d’Italia e dei centristi per poter essere eletto. Evidentemente, sembra che qualcuno non l’abbia capito e che tuttora faccia fatica a capirlo. Si deve mettere in testa che è così. Deve agire per il bene della nazione.

Questo Paese ha dei problemi che debbono essere risolti. La speranza è che certe situazioni si risolvano una volta per tutte e che una volta partiti si inizi a lavorare alla svelta. La politica deve dare delle risposte, vista la situazione attuale del Paese. Si pensi, per esempio, alla questione del gas. Chi è in grado di capire capisca.