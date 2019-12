Gli italiani su un’isola deserta? Nessuno rinuncerebbe al suo smartphone

SpeedVacanze.it, il tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo, ha condotto un’indagine intervistando un campione di 2 mila persone chiedendo loro -ammettendo le risposte multiple- quali sono le cose a cui non rinuncerebbero mai nel caso di doversi ritrovare improvvisamente su un’isola deserta.

A conquistare il record assoluto è stato lo smartphone: il 100% del campione lo porterebbe con sé. «Sia per il campione femminile che per quello maschile è risultato dunque essenziale l’aspetto legato alle relazioni sociali. Le esperienze che si vivono quotidianamente -anche le più estreme- si caricano di ulteriore valore nel momento in cui vengono condivise ed oggi è quasi impossibile non condividerle se non attraverso uno smartphone» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner.

«Un’esperienza così estrema a contatto con la natura selvaggia in un’isola deserta come potrebbe mai non essere condivisa con amici o anche con utenti sconosciuti?» si domanda retoricamente Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Per tutti il comune denominatore rimane dunque il canale smartphone. Ed è anche vero che proprio attraverso i telefonini il comparto dei viaggi sta vivendo un particolare momento di boom.

Gli acquisti via smartphone crescono infatti del 73% superando quest’anno i 6,5 miliardi di euro. I dati emergono dalla fotografia del mercato del commercio elettronico scattata da SpeedVacanze.it.

«Nel caso di portali come SpeedVacanze.it, bastano appena 2 o 3 click per ritrovarsi già in vacanze al caldo» commenta Roberto Sberna. E questo spiega la rilevante crescita delle vendite attraverso i telefonini.

Oltre agli smartphone -tornando all’isola deserta- il 74% del campione femminile non rinuncerebbe ai prodotti di bellezza: dalle creme corpo ai trucchi ed ai prodotti per capelli, passando per -soprattutto- l’indispensabile specchietto.

«La donna nella società di oggi è sempre impeccabile nel suo look ed anche quando le circostanze non sono delle più favorevoli riesce sempre a destreggiarsi in fatto di estetica e di seduzione» sottolinea Giuseppe Gambardella.

Il 53% delle donne porterebbe invece con sé un libro da leggere.

L’uomo invece non sta mai fermo: è sempre in continuo movimento, ha bisogno di fare cose pratiche ed ha una spiccata passione per il calcio: il 71% degli uomini in situazioni come questa non mai rinuncerebbe ad un pallone, un semplice oggetto che è in grado di tenere impegnati gli uomini per ore ed ore, permettendo loro di dare anche libero sfogo alla fantasia di essere per un po’ il loro idolo calcistico.

«Il 37% degli uomini, poi, porterebbe con sé un barile di birra per far sì che le giornate -in solitudine su un’ isola deserta- passino in maniera più gradevole» conclude l’ideatore di SpeedVacanze.it.