“Gli italiani all’estero: una risorsa per l’Italia”: dibattito alla Festa nazionale dell’Unità a Modena

Italiani nel mondo protagonisti ieri mattina alla Festa nazionale dell’Unità a Modena. “Gli italiani all’estero: una risorsa per l’Italia”: questo il titolo dell’evento tenutosi alla presenza della vice ministra agli Esteri Marina Sereni e del responsabile Pd Mondo, Luciano Vecchi.

All’incontro erano presenti anche Francesca La Marca, deputata Pd eletta in Nord e Centro America e residente in Canada, Fabio Porta, coordinatore Pd Sud America, i ragazzi di “Europa controvento. Road to Lampedusa”, sei ragazzi di Lussemburgo che stanno effettuando un viaggio solidale da Schengen a Lampedusa.

L’incontro di ieri era visibile anche in diretta, sulla pagina Facebook del Partito Democratico. Il dibattito ha infatti coinvolto in collegamento i circoli Pd all’estero. Da remoto vi hanno preso parte il senatore Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe (circoscrizione Africa Asia Oceania Antartide), la deputata Pd eletta all’estero Angela Schirò (ripartizione Europa) e il segretario generale del CGIE (Consiglio Generale degli italiani all’estero), Michele Schiavone.