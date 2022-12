Gli auguri di Buone Feste di Massimo Romagnoli (MdL) agli italiani nel mondo

“Desidero augurare Buone Feste agli italiani nel mondo, in particolare ai connazionali residenti in Europa, a cui come Movimento delle Libertà da sempre siamo molto vicini. Auguri a voi, quindi, cari amici italiani all’estero, per un Sereno Natale e un 2023 ricco di successi e soddisfazioni”. Lo dichiara in una nota Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà e membro del Consiglio generale degli italiani all’estero.

“L’impegno del Movimento delle Libertà e mio personale continua, anche durante questi giorni di festa – prosegue Romagnoli -. Un impegno portato avanti con azioni concrete. Abbiamo già aperto la sede della FNA BELGIO (Federazione Nazionale Agricoltori) e il patronato EPAS – BELGIO. Questo, per poter essere più vicino all’Italia e agli italiani; per poter sostenere le nostre piccole e medie imprese nell’internazionalizzazione, per promuovere le eccellenze made in Italy, per offrire ai nostri connazionali – con il patronato – servizi in grado di rendere la loro qualità di vita migliore: parlo di pratiche pensionistiche o documentazione utile per rinnovo di passaporti e carte d’identità, giusto per fare degli esempi”.

Romagnoli sta inoltre lavorando all’emozionante sviluppo del progetto che gli è stato affidato dal presidente del Comites di Bruxelles, ovvero il Premio degli imprenditori italiani nel mondo, che si terrà a giugno 2023.

“Come MdL stiamo creando delle antenne in Belgio – fa sapere il presidente Romagnoli – per poter individuare ancora meglio quali sono le problematiche e le esigenze degli italiani all’estero. Nel 2023, poi, lanceremo la nostra carta sconti per tutti gli italiani iscritti all’AIRE: una carta che garantirà ai connazionali sconti nei più prestigiosi stabilimenti commerciali, nei migliori ristoranti italiane e nelle pizzerie”.

“Siamo convinti – conclude Romagnoli – che il Nuovo Anno ci vedrà protagonisti del cambiamento, in meglio, per tutti gli italiani residenti in Europa. Noi ci mettiamo la passione, l’impegno, la costanza e la dedizione: voi, se volete, accompagnateci e sosteneteci in questo percorso. Auguri di cuore a tutti voi”.