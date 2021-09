Giuseppe Conte in Calabria il 21 e 22 settembre: tappa in ogni provincia

Il 21 e 22 settembre il presidente del M5s Giuseppe Conte sarà in visita in Calabria per sostenere i candidati al Consiglio regionale e la candidata presidente Amalia Bruni.

L’ex premier ha in agenda appuntamenti in tutte e cinque le province.

Il 21 settembre sarà a Rossano alle 10:20 in viale dei Normanni, a Cirò Marina alle 12:30 piazza Diaz, a Crotone alle 15:00 in piazza Rino Gaetano, a Catanzaro alle 17:00 in piazza Prefettura, chiuderà la giornata a Cosenza alle 19:30 in piazza 11 settembre.

Il giorno successivo, il 22 settembre, l’ex premier inizierà gli incontri a Vibo Valentia alle 9:45 sul corso Vittorio Emanuele, proseguendo a Gioia Tauro alle 11:40 al gate del Porto, a Reggio Calabria alle 13:30 al Museo Magna Grecia, a Locri alle 15:45 in piazza Fortugno ed infine a Lamezia Terme alle 18:30 con appuntamento su Corso Nicotera.