Giornate dell’Emigrazione, italiani all’estero protagonisti alla Camera

Nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, si è svolta alla Camera dei Deputati, Sala dei Gruppi Parlamentari, la presentazione della rassegna “Giornate dell’Emigrazione”, giunta alla XVI edizione, patrocinata dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Cultura. Evento organizzato dalla associazione Asmef – Mezzogiorno Futuro, presieduta da Salvo Iavarone, e dalla CIM ( Confederazione Italiani nel Mondo), presidente Angelo Sollazzo e vicepresidente lo stesso Iavarone.

L’incontro aveva lo scopo di aprire un dibattito su temi legati alla Emigrazione italiana nel mondo.

E’ stato proiettato, a cura del MAECI, un video che raccontava la storia di Enrico Caruso. Ed è intervenuta, tra gli altri, la regina della canzone romana, Elena Bonelli. Quindi Paolo Masini, presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione ha parlato del significato dei musei, che interagiscono tra loro a livello internazionale, raccontando la storia dei popoli.

Fiorello Primi, presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia, assieme al consigliere MAECI Giovanni Maria de Vita, hanno parlato dei borghi italiani in crisi, per via dello spopolamento. Ma anche delle possibili risorse che potranno favorire una inversione di tendenza. Come il progetto Turismo delle radici.

Sono arrivati messaggi di saluto dal ministro Antonio Tajani, dal ministro Gennaro Sangiuliano, dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.