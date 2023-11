“Si celebra oggi la Giornata annuale dei Toscani nel Mondo; colgo dunque l’occasione per rivolgere un saluto a tutti i toscani che vivono e lavorano all’estero. A loro – che all’estero tengono alta la bandiera dell’italianità con cucina, cultura e tradizioni – mi stringo in un ideale abbraccio, soprattutto in questi giorni in cui la regione Toscana è stata duramente colpita dal maltempo”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, coordinatore MAIE Europa.

“Ma è nelle difficoltà – prosegue – che i toscani, come del resto gli italiani tutti, sanno dare il meglio di sé”.

“Terminata la tempesta, anche grazie alla loro tenacia e determinazione, si sono subito rimboccati le maniche per mettere le cose a posto. Vanno sostenuti nelle loro difficoltà, il governo si impegni per questo”.

“Bene il ministro degli Esteri Antonio Tajani – osserva Romagnoli -, il quale ha annunciato che in termini di sostegno alla Toscana ci sono 100 milioni di euro a fondo perduto per le aziende che esportano, mentre ce ne sono altri 200 di prestiti agevolati. E’ comunque necessario fare di più”.

“Come MAIE – annuncia in conclusione il coordinatore europeo del Movimento Associativo Italiani all’Estero – stiamo già provvedendo a una raccolta fondi che di fatto è partita spontaneamente, lanciata sui social da quei membri MAIE di origine toscana: tutto ciò che riusciremo a raccogliere lo invieremo alla Regione, affinchè possa utilizzarlo nel migliore dei modi”.