GIORNALI ITALIANI ALL’ESTERO | Borghese (MAIE): “Svolgono un ruolo fondamentale, garantire il giusto sostegno”

Mario Borghese, senatore del Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha incontrato nei giorni scorsi Giuseppe Della Noce, Segretario Generale della FUSIE (Federazione Unitaria della Stampa Italiana all’Estero).

“Un incontro molto positivo”, ha commentato Borghese, per poi proseguire: “Il ruolo dell’editoria e del giornalismo italiano all’estero va assolutamente rafforzato. Periodici e giornali italiani nel mondo sono la porta verso i Paesi a grande immigrazione italiana, svolgono un ruolo fondamentale non solo nell’informazione ma anche nella promozione della nostra cultura, del nostro commercio e della nostra lingua; promuovono il Sistema Italia e il made in Italy”.

In conclusione il senatore del MAIE ha assicurato che porterà le istanze degli editori italiani nel mondo sui tavoli delle Commissioni Bilancio e Riforme Costituzionali del Senato, con l’obiettivo di assicurare sostegno al mondo dell’editoria italiana oltre confine.