Giochi da giocare sul telefono durante la tua pausa di 10 minuti

Ovviamente tutti questi giochi sono adatti ad una partita veloce, in solitaria e senza che nessuno – ma proprio nessuno – ti disturbi. Pronto per vedere quali sono i migliori giochi da giocare durante la tua pausa caffè? Cominciamo subito.

Ravenhill: Hidden Mistery

A Ravenhill, devi trovare oggetti nascosti nelle immagini, un po’ come quei bizzarri libri da giocare che c’erano quando eri piccolo. Questo gioco ha una trama coinvolgente, una bella grafica e divertenti mini-giochi. Il gioco è adatto ad essere giocato per brevi periodi di tempo e si adatta bene alla pausa caffè.

Ho giocato a questo gioco ogni giorno dall’ottobre 2019 e non mi sono ancora stufato. Se è un po’ troppo facile per te, lo stesso sviluppatore ne ha creato una versione più difficile, chiamata Seeker’s Notes.

Book of Ra

Anche questo gioco è molto amato per i brevi lassi di tempo e amato da coloro che vogliono giocare col telefonino a qualcosa. Puoi giocare a Book of Ra gratis e senza scaricare su qualsiasi dispositivo e telefonino, anche per 5 o 6 minuti, giusto per far passare, ogni pausa caffè, un poco meglio. Ha una bella trama di fondo ed il gioco è veramente divertente.

Selfcare

Questo gioco è tutto incentrato sul rimanere a letto. Non c’è modo di vincere, non ci sono obiettivi chiari, né timer o conto alla rovescia. Il gioco ti incoraggia ad essere gentile con te stesso e ad essere consapevole del tuo stato mentale. Dolci promemoria (non c’è fretta) e pezzettini di incoraggiamento (la tempesta passerà) vi lasceranno in pace dopo ogni sessione.

Hearthstone

Si tratta di una scelta controversa, data la storia meno che stellare della Blizzard come azienda. Tuttavia, se state cercando un gioco di carte che non impieghi molto tempo, Hearthstone è quello che fa per voi. Il gioco è facile da imparare e non difficile da padroneggiare. Le risse in taverna settimanali e le modalità di gioco in solitaria mantengono il gioco piuttosto fresco e sempre attuale Ai fan dei giochi di carte piacerà sicuramente.

Florence

Florenze non è il tuo tipico gioco. È del designer di Monument Valley, un altro dei nostri preferiti, ed è tutto un cadere dentro e fuori dall’amore. Il gioco narrativo richiederà solo un paio d’ore, ma scommettiamo che vi resterà in testa per molto tempo. Non vogliamo essere troppo dettagliati, nell’interesse di evitare gli spoiler, ma fidatevi se vi diciamo che questo vale il vostro tempo. Contando la sua durata, diciamo che potrà farvi compagnia per qualche pausa caffè.

Adventure Capitalist

I giochi in cui bisogna cliccare un sacco sono uno sballo perché non richiedono un sacco di pensiero critico o di duro lavoro. Adventure Capitalist è tanto facile quanto divertente, e ci si può giocare passivamente. Iniziate con un solo chiosco di limonate e lavorate fino a possedere aziende che fatturano milioni e tanto altro ancora. Con questo, la pausa caffè durerà veramente un secondo.. possiamo assicurarlo.