Gerry Scotti positivo al Covid lo scorso 26 ottobre, “in netto miglioramento le sue condizioni”

“Non è mai stato in terapia intensiva. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un'assistenza costante", spiega l’ufficio stampa dell’uomo di spettacolo

L’ufficio stampa di Gerry Scotti fa sapere, parlando con l’Adnkronos, che il conduttore sta bene, “non è mai stato in terapia intensiva”; vengono così smentite le notizie allarmanti diffuse da alcuni organi di stampa.

“Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un’assistenza costante”, spiega l’ufficio stampa dell’uomo di spettacolo.

Gerry Scotti lo scorso 26 ottobre aveva comunicato attraverso i social di essere positivo al Coronavirus, questo il post pubblicato allora: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Trascorsi alcuni giorni, lo stesso Scotti aveva chiesto di essere portato in ospedale “per monitorare meglio i sintomi”, come riferisce ancora il suo ufficio stampa.

Al momento, dunque, non c’è alcun allarme. Anzi, il tanto amato conduttore tv sta molto meglio, si sta recuperando in fretta e ci auguriamo possa ritornare casa quanto prima.