GERMANIA | Italiani all’estero, Antonino Paxia coordinatore MAIE per la provincia di Völklingen

Antonino Paxia è il nuovo coordinatore MAIE per la provincia di Völklingen, in Germania. A nominarlo, su proposta del Segretario MAIE Europa Francesco Patamia, è stato il coordinatore MAIE Europa, Ricky Filosa.

Paxia, titolare e Presidente dello Juventus Official Fan Club Völklingen – un club sportivo con quasi cinquecento tesserati e con una grande struttura che comprende, tra l’altro, palestra e campo di calcio – è da anni un punto di riferimento per la comunità italiana locale.

Segretario della Società Calcio SV Wehrden, è molto conosciuto perché organizzatore di eventi sportivi per bambini tra i 6 e i 9 anni.

“Sono molto soddisfatto dell’ingresso di Antonino Paxia nella famiglia del MAIE Europa”, commenta Patamia. “Lo seguo da vicino da molto tempo – prosegue il Segretario MAIE Europa –, sono convinto che anche con il suo prezioso contributo il MAIE in Germania continuerà a crescere e a rafforzarsi sempre di più”.

“Prosegue la corsa del MAIE anche in Europa”, commenta Filosa, “con il continuo ingresso di persone preparate e qualificate, che vivono da vicino il territorio e conoscono quali sono i principali problemi e i desiderata dei nostri connazionali. Sono fiero del lavoro che tutta la squadra del MAIE Europa sta portando avanti. Come Movimento Associativo Italiani all’Estero vogliamo essere presenti in tutte le circoscrizioni consolari europee, per poter assistere i nostri fratelli italiani ovunque essi siano. Continuiamo a lavorare per questo, tutti insieme”, conclude il coordinatore europeo.