GAZZETTA DEL SUD | Focus sulla presenza dei calabresi nel mondo

Su la Gazzetta del Sud (ed. Cosenza) focus sulla Calabra che vive all’estero. Il quotidiano cita di dati del Rapporto Italiani del mondo 2022 stilato da Migrantes. Cosenza è la provincia calabrese con il numero più alto di residenti all’estero: 185.493 sui 437.447 del totale calabrese. A seguire Reggio Calabria con 100.087, quindi Catanzaro (69.689), Vibo Valentia (52.178) e infine Crotone (30.000).

Dallo Stivale non si è mai smesso di partire: lo studio della fondazione della Cei lo conferma con l’algida chiarezza dei numeri. Anzi: negli ultimi difficili anni di limitazione negli spostamenti a causa della pandemia, di recessione economica e sociale, di permanenza di una legge nazionale per l’immigrazione sorda alle necessità del tessuto lavorativo e sociodemografico italiano, la comunità dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) ha superato – come già riportato da ItaliaChiamaItalia – la popolazione di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale.

Ma torniamo ai tantissimi calabresi nel mondo. Nel Cosentino, la maggior parte di quanti hanno imbracciato la valigia, per scelta o necessità, sono uomini (52%). La fascia d’età più rappresentata sono gli oltre 65enni (27,6%), a seguire quanti hanno fra 35 e 49 anni (22,3%). I calabresi che valicano i confini hanno scelto anzitutto l’Argentina (24,1% del totale), quindi la Germania (18,7%), la Svizzera (12,3%), la Francia (8,1%), l’Australia (6,4%), il Canada (6%), il Brasile (5,8%), gli Usa (4,7%), il Regno Unito (2,8%), Spagna (2,4%), Belgio (2,3%).