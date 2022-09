Francesco Sorbara, il parlamentare canadese innamorato della sua Tropea

Ritornato in città dopo ben 25 anni, il deputato accompagnato da due delle tre figlie, è stato accolto dal sindaco Giovanni Mauri presso Palazzo di Città

“Una città moderna, decisamente cambiata e sicuramente all’altezza del prestigio internazionale conquistato negli ultimi anni”. È il pregevole ritratto fatto da Francesco Sorbara per descrivere Tropea.

Di origini calabresi, membro dal 2015 della Camera dei Comuni del Canada, il parlamento canadese, ritornato in città dopo ben 25 anni, il deputato accompagnato da due delle tre figlie, è stato accolto dal sindaco Giovanni Mauri presso Palazzo di Città.

“L’obiettivo al quale puntiamo – dice alla Gazzetta del Sud il primo cittadino – è far diventare i nostri conterranei coprotagonisti ed ambasciatori della nostra terra. Intensificare e consolidare i rapporti con la grande rete di calabresi all’estero per proiettare all’esterno l’immagine e l’appeal turistico della destinazione Tropea: è un percorso che vogliamo continuare a praticare ed inserire in una più ampia e consapevole strategia di promozione dei reciproci territori, puntando al turismo delle radici e del ritorno”.

L’illustre ospite ha rappresentato la propria disponibilità ed il desiderio di promuovere la Perla del Tirreno in Nord America attraverso la Camera del Commercio dell’Ontario.