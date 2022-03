Francesca Alderisi (FI) incontra in Senato il nuovo direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni

La senatrice Francesca Alderisi (FI) ha incontrato in Senato il nuovo direttore di Rai Italia, Fabrizio Ferragni. Nel corso del colloquio con il già vicedirettore del Tg1 e direttore del canale in lingua inglese della Rai, la parlamentare eletta nella Circoscrizione Estero ha dichiarato che si è trattato di “un confronto dinamico, in cui si è entrati subito nel vivo dei temi per via della passione che unisce entrambi e durante il quale sono rimasta colpita dall’entusiasmo del direttore Ferragni”.

La sen. Alderisi – per molti anni autrice e conduttrice dello storico programma di servizio di Rai International, “Sportello Italia” -, ha poi sottolineato come “occuparsi della televisione dedicata agli italiani all’estero non è tanto facile quanto potrebbe sembrare e già in passato ho avuto esperienze di molti professionisti che hanno disatteso le aspettative”.

A proposito degli argomenti al centro dell’incontro, la senatrice ha commentato: “Il direttore mi ha illustrato il suo interessante progetto e c’è stato anche modo di entrare nello specifico della programmazione. Sono tantissimi i telespettatori con cui continuo ad avere contatto quotidiano, non solo nell’area geografica in cui sono stata eletta, e da cui ricevo pareri e purtroppo anche molte lamentele”.