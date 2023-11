In occasione della VIII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’ambasciata d’Italia a Santo Domingo, in collaborazione con i ristoranti Vittorio 1953 e il Cappuccino, ha organizzato due cene speciali per celebrare l’occasione: protagonista delle serate la tradizione, i prodotti e la cucina pugliese, uno dei gioielli della gastronomia del Sud Italia.

In entrambe le occasioni – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, l’unico periodico italiano in Repubblica Dominicana – le brigate dei due ristoranti sono state accompagnate dallo Chef Roberto Musarò, del ristorante Origano, Osteria della Cantina Menhir Salento, esperto in cucina mediterranea e invitato per l’occasione.

Le cene erano aperte al pubblico e in entrambe le occasioni i menù proposti – e pubblicati sui social dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo – hanno valorizzato le specialità di terra della tradizione pugliese, come la burrata o le bombette di maiale.

Ogni cena è stata inoltre accompagnata dai vini provenienti dalla Cantina di Menhir Salento, recensita dalla Guida dei Vini del Gambero Rosso 2023 ricevendo giudizi positivi sulle etichette, consolidando così il suo profilo di qualità e personalità nel panorama vitivinicolo del Salento e della Puglia.

La cantina di Menhir ha visto infatti riconosciuta la sua qualità con l’attribuzione di molti premi, tra i quali il doppio riconoscimento al Concours Mondial de Bruxelles 2022 con il premio “Rivelazione” per il miglior rosato italiano sui 230 presenti e la Gran Medaglia d’Oro al “Pietra IGT Rosato Salento”.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2023 a Santo Domingo si inserisce nella cornice degli eventi di promozione integrata del nostro Paese e prosegue la tradizione degli anni scorsi di valorizzazione e scoperta della ricchissima tradizione italiana a livello regionale.