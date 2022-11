FOTO | Miss Argentina e Miss Porto Rico si sposano. Perché tanto stupore?

Una notizia che ha fatto stupire molti, ma non certamente noi. Come se fosse il primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Ragazzi, siamo nel 2022, svegliatevi

Fabiola Valentín e Mariana Varela, rispettivamente Miss Porto Rico 2020 e Miss Argentina 2019, hanno annunciato le nozze, avvenute il 28 ottobre, sui social

Una notizia che ha fatto stupire molti, ma non certamente noi. Non capiamo, infatti, tutto questo stupore, tutto questo clamore, suscitato dal fatto che Miss Argentina e Miss Porto Rico, rispettivamente Mariana Varela e Fabiola Valentín, si sono sposate. Come se fosse il primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Ragazzi, siamo nel 2022, svegliatevi.

Le due donne hanno annunciato l’avvenuto matrimonio via social, come va tanto di moda di questi tempi. Sui rispettivi canali social hanno pubblicato un video che, in breve, racconta la loro storia e il loro amore.

“Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale”, ovvero il 28 ottobre 2022, che in Argentina cade nella settimana dell’orgoglio omosessuale.