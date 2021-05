FOTO | Jadea presenta con Belen Rodriguez le novità della collezione Chic&Moda Primavera/Estate 2021

Jadea Moda è la linea che si distingue, invece, per i suoi colori vivaci e le sue fantasie giocose. La serie Maracuja, con la sua stampa floreale su sfondo blu o bianco, propone un coordinato con triangolo imbottito e slip (art. 4112). La collezione si compone inoltre di pezzi singoli come slip (art. 6035), brasiliana (art. 6036) o modello midi (art. 6037).

Per il mese di maggio Jadea propone anche la serie Avocado con dei capi caratterizzati da colori pop e fluo come il fucsia e il lime. I modelli proposti sono il completo triangolo imbottito e slip (art. 4113) e i prodotti singoli come slip (art. 6038), brasiliana (art. 6039) e panty (art. 6040).

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti dal triangolo imbottito sono proposti in un range che va dalla XS alla L. Infine, i completini con il top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.