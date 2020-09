FOTO | Italiani all’estero, Massimo Romagnoli (MdL) ha festeggiato a Bruxelles i suoi 20 anni in politica

Come preannunciato, si è svolta ieri la serata di gala per i 20 anni in politica dell’onorevole Massimo Romagnoli, fondatore e presidente del Movimento delle Libertà.

L’evento che ha avuto luogo presso l’Hotel Steigenberger, in uno dei quartieri più esclusivi di Bruxelles, ha costituito l’occasione per l’On. Romagnoli di ritrovare tanti amici e simpatizzanti giunti nel cuore del Belgio da ogni parte d’Europa – nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e al blocco delle auto -, ma anche un momento per procedere a riflessioni di natura politico e imprenditoriale e valutare iniziative da intraprendere per il futuro.

La serata di gala, attraverso la proiezione di filmati e foto, ha premesso di ripercorrere i 20 anni di impegno politico-imprenditoriale dell’onorevole ed il suo percorso di vita. Il programma, che si è rivelato ricco ed articolato, ha previsto l’alternanza di momenti ludici e impegnati.

I gentili ospiti hanno cenato nelle splendide sale dello Steigenberger Wiltcher, sono stati accompagnati dalle note dell’artista Marylin S. Joy, dall’esibizione al piano dell’artista Aksinja Xhoja e dai numeri dell’illusionista Nadir Mura. La serata è stata presentata dalla nota conduttrice televisiva Ambra Lombardo.

Una serata piena di emozioni, luci e ricordi