FOTO | Italiani all’estero, La Marca (Pd) alla Festa della Repubblica a Toronto

“La collettività di Toronto, la seconda più grande del Nord America dopo quella di New York, è in forte espansione e ha dimostrato, con la sua numerosa presenza, di essere coesa e di aver colto in pieno lo spirito di unione che la Festa della Repubblica rappresenta”

Si sono tenuti martedì 6 giugno a Toronto, le celebrazioni per la 77ª Festa della Repubblica Italiana. La cerimonia, organizzata dal Console Generale d’Italia a Toronto, Luca Zelioli, ha visto un’entusiasmante partecipazione con oltre 300 persone presenti. Fra gli ospiti anche la senatrice La Marca, eletta all’estero nella ripartizione America del Nord e Centrale.

«È stato un vero onore e piacere prendere parte al ricevimento di una delle feste più importanti e più sentite dagli italiani all’estero, ovvero la Festa della Repubblica. La collettività di Toronto, la seconda più grande del Nord America dopo quella di New York, è in forte espansione e ha dimostrato, con la sua numerosa presenza, di essere coesa e di aver colto in pieno lo spirito di unione che la Festa della Repubblica rappresenta. Inoltre per me partecipare alla Festa della Repubblica qui a Toronto ha un sapore particolare. Toronto infatti è casa mia e la sua comunità è come una famiglia per me» ha dichiarato la senatrice La Marca.

Presenti alla cerimonia anche i membri del COMITES, ICE e IIC, alcuni Consoli Onorari della provincia dell’Ontario insieme ad alcuni parlamentari provinciali e molti sponsor.