Lunedì 12 febbraio, la Senatrice La Marca ha partecipato ad un evento di commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo organizzato dal Consolato Generale d’Italia a New York e dal Console Generale Di Michele.

Diversi sono stati gli interventi come quello del Console Di Michele e quello di Padre Ellis Tommaseo, Presidente dell’Associazione Giuliano- Dalmata di New York, che si sono uniti nel ricordo dei Giuliani, Dalmati, Istriani e Fiumani massacrati e gettati nelle Foibe e le centinaia di migliaia di persone costrette ad abbandonare la loro terra e rifugiarsi altrove.

La serata ha voluto rendere omaggio alla figura di Norma Cossetto, donna simbolo della lotta del popolo Istriano, Giuliano Dalmata e Fiumano, medaglia d’oro al merito civile, una figura straordinaria che in quel 1943 si oppose alla violenza dei partigiani di Tito, pagando con la vita.

Dopo aver ripercorso la storia dell’esodo e del massacro delle Foibe, la Senatrice La Marca ha sottolineato l’importanza del riacquisto della cittadinanza italiana per i tanti Giuliano-dalmati che la persero decenni addietro.

“Dopo l’invasione dell’esercito di liberazione jugoslavo di quei territori, gran parte della popolazione è costretta a lasciare la propria casa, diventando esule nei quattro angoli del globo raggiungendo territori anche molto lontani come Canada, Stati Uniti, Argentina e Australia. Con il loro forte senso di comunità, la loro creatività e la loro integrità, questi popoli contribuirono sensibilmente allo sviluppo delle comunità italiane fuori dai confini nazionali. Dati questi elementi, credo che debba essere una priorità di tutte le forze politiche, rappresentanti della Destra e della Sinistra, riconferire ai tanti giuliano dalmati che hanno fatto o che ne faranno richiesta, la cittadinanza italiana. Occorre ripristinare un diritto sacrosanto che, seppur non potrà mai rimediare agli errori del passato, rappresenterebbe un gesto di rispetto e di vicinanza verso un popolo che ha patito tanta sofferenza e che ha contribuito a portare in alto il nome dell’Italia nel mondo. La storia del passato non si può riscrivere ma è nostro compito rileggerla per far si che quanto accaduto ci guidi nella nostra azione politica quotidiana”.

A margine della commemorazione, la Senatrice ha incontrato i membri dell’associazione Giuliano-Dalmata a New York ed un numero di giovani professionisti residenti nella città. Un incontro fortemente voluto dalla Senatrice La Marca per fare il punto sugli obiettivi e le iniziative che l’associazione sta perseguendo a New York, approfondire alcune tematiche vicine ai giovani espatriati e lavorare su altri possibili incontri futuri.