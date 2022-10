FOTO | Italiani all’estero, Francesca Alderisi a New York per la 78ª Parata del Columbus Day

La sen. Francesca Alderisi ha sottolineato come “quest’anno più che mai la parata, alla quale partecipo da molte edizioni, assuma un significato particolarmente importante…”. “Torno qui per abbracciare la comunità italoamericana, incontrare amici di lunga data e tanti telespettatori di Rai International che continuano ad essermi vicino con affetto speciale”

Anche quest’anno la senatrice Francesca Alderisi ha partecipato a New York alla 78ª edizione della Parata del Columbus Day. Sulla Quinta Strada migliaia di persone si sono unite alla più grande celebrazione del patrimonio culturale italoamericano.

La sen. Alderisi, unica presente tra gli eletti all’estero, ha sottolineato come “quest’anno più che mai la parata, alla quale partecipo da molte edizioni, assuma un significato particolarmente importante. Non ho mai preso parte a questo evento per raccogliere consenso elettorale e a conferma di questo torno nella mia città del cuore, pur avendo deciso di non ricandidarmi, per abbracciare la comunità italoamericana, incontrare amici di lunga data e tanti telespettatori di Rai International che continuano ad essermi vicino con affetto speciale”.

Come la senatrice ha avuto modo di affermare durante l’intervista live con la giornalista Sandra Bookman dell’emittente televisiva americana ABC7, “Gli Stati Uniti sono un Paese incredibilmente multiculturale e New York è uno straordinario melting pot. Sono innamorata di tutte le parate che qui vengono celebrate, perché rappresentano la cultura, l’orgoglio e le radici di ognuno di noi: non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo. Da italiana amo in modo particolare questa parata, che è il simbolo dell’orgoglio italiano, dove gli italoamericani celebrano i loro grandi traguardi e il prezioso contributo che hanno apportato agli Stati Uniti”.