Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, negli USA in occasione del Columbus Day, lunedì 9 ottobre ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Associazione Culturale Italiana di New York, il “Christopher Columbus Award 2023”, il premio più prestigioso dell’associazione che nella Grande Mela raccoglie il maggior numero di iscritti. Presieduta da Tony Di Piazza, figura di spicco all’interno della comunità italoamericana degli States, opera per promuovere la cultura italiana in America.

Durante la cerimonia di consegna del riconoscimento – svoltasi nell’ambito del tradizionale Gala annuale dell’Associazione -, Di Piazza ha descritto Odoguardi come un italiano “che incarna in modo esemplare lo spirito di questo premio: il raggiungimento del ‘Sogno Americano’. Un italiano che, come Cristoforo Colombo, ha realizzato il suo sogno nel campo imprenditoriale e sociale”. Ecco perché per Odoguardi questo premio “è ampiamente meritato”, ha concluso Di Piazza.

“Sono grato all’Associazione Culturale di NY e al suo presidente” ha dichiarato da parte sua Odoguardi a margine dell’evento.

“Sono molto felice di questo premio, perché è un riconoscimento al successo degli italiani nel mondo, a quella che è stata l’evoluzione dell’emigrazione italiana, dal Dopoguerra fino ai giorni nostri. Rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro italian heritage. Sono fiero di essere un italiano nel mondo e di lavorare ogni giorno per tenere alta la bandiera dell’Italia all’estero”, ha concluso il vicepresidente MAIE.

Presenti all’appuntamento importanti imprenditori italoamericani, rappresentanti di istituzioni e del mondo della cultura; tra gli altri, anche personaggi dello spettacolo e della televisione come il cantautore Michele Zarrillo o gli attori della soap opera Un Posto al Sole.