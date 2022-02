FOTO | Francesca Alderisi (FI) a Expo 2020 Dubai

“‘La bellezza unisce le persone’: questo il messaggio che il nostro Paese ha voluto dare al mondo intero nella grande vetrina di Expo Dubai 2020 e che ha accolto oltre un milione di visitatori nel Padiglione Italia. In continuità con il mio ventennale percorso dedicato agli italiani nel mondo, i tanti incontri con le comunità di connazionali all’estero e i miei viaggi non solo in Nord e Centro America, non potevo mancare all’appuntamento di Expo”. Queste le parole della senatrice Francesca Alderisi (FI) che lo scorso fine settimana si è recata negli Emirati Arabi Uniti per Expo 2020 Dubai.

“Nel più importante evento istituzionale promosso dal nostro Paese all’estero”, ha aggiunto Alderisi, “il Padiglione Italia interpreta al meglio la determinazione, la tenacia e la creatività con cui il nostro Paese affronterà le sfide della fase storica che si sta aprendo. Vi si respira inoltre la volontà di rilanciare l’immagine e l’economia del Paese e di cogliere i tanti obiettivi che si sono date le nostre più vitali realtà imprenditoriali”.

La parlamentare eletta all’estero ha poi sottolineato come “per il sistema Italia Expo significa anche riaffermare la vocazione del nostro sistema economico a consolidare ed espandere la propria presenza in Oriente, in Asia e Oceania. Queste sono aree del mondo estremamente interessanti, dinamiche, con economie in costante espansione, mercati fondamentali per la crescita delle nostre aziende, sia per promuovere il Made in Italy che per creare sinergie con realtà imprenditoriali di Paesi da dove possono essere attratti investimenti nonché flussi turistici di vastissima portata”.