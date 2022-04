FOTO e VIDEO | Congresso MAIE Centro America, Merlo: “I nostri candidati hanno vinto i Comites, ora lavoriamo per il 2023”

Incontro a Santo Domingo per celebrare i dieci anni del MAIE in Centro America e Caraibi. Evento perfettamente organizzato dal vicepresidente MAIE Angelo Viro. Dopo avere vinto i Comites il Movimento del Sen. Ricardo Merlo guarda alla sfida delle prossime elezioni politiche

Si è svolto lo scorso 2 aprile, a Santo Domingo, il congresso per celebrare il decimo anniversario del MAIE nell’area del Centro America e dei Caraibi. All’incontro, presieduto dal Sen. Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, hanno partecipato – oltre al vicepresidente MAIE Angelo Viro – i consiglieri MAIE eletti nei diversi Comites dell’area.

Tra gli altri, Giuseppe Cacace (presidente Comites e coordinatore nazionale MAIE Costa Rica), Giovanni Buzzurro (in collegamento video, presidente Comites e coordinatore nazionale MAIE Messico), Antonio Mariniello (vicepresidente Comites Messico e Coordinatore MAIE Città del Messico), Diana Spedicato (presidente Comites Santo Domingo e coordinatrice MAIE per il Centro America), Flavio Bellinato (consigliere Comites Santo Domingo e coordinatore MAIE Nord e Centro America), Eugenio Neri (Consigliere Comites Santo Domingo e coordinatore nazionale MAIE Repubblica Dominicana), Gabriele Musto (consigliere Comites ed esponente del MAIE Guatemala), Giovanni Musella, (vicepresidente Comites ed esponente del MAIE Guatemala), Pietro Pomari (consigliere Comites e Coordinatore nazionale MAIE Panama), Enrico Bombarda (Coordinatore nazionale MAIE Cuba).

In occasione delle ultime elezioni Comites in Centro America “hanno vinto i candidati del MAIE”, ha sottolineato il Sen. Merlo durante il suo intervento. “Siamo cresciuti, siamo una forza politica presente sul territorio e ora anche nelle istituzioni”, ha evidenziato il vicepresidente Viro. “Il MAIE ha vinto in tutta l’America Centrale”, ha osservato Buzzurro dal Messico, durante un appassionato intervento.

Un momento dei lavori del Congresso

Uno ad uno i vari coordinatori sono intervenuti, raccontando la loro esperienza nel rispettivi Paesi e l’impegno messo in campo in occasione dei Comites. “Come MAIE oggi abbiamo un ruolo da protagonisti nel tessuto sociale italiano in Costa Rica”, ha affermato Cacace.