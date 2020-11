FOTO | Belén Rodriguez testimonial Jadea, per un Natale 2020 tinto di rosso

Completi che non dovrebbero mai mancare nella lingerie di una donna per questo Natale 2020. Perfetti per un regalo per lei o un pensierino di Natale per te

Il Natale sta arrivando e non può mancare la collezione Intimo Christmas firmata Jadea, indossato dalla bellissima e sensuale Belén.

Una collezione composta da due completi intimi, rigorosamente color rosso Natale che non potrà proprio mancare durante le tue festività.

Il primo coordinato natalizio (art. 4201) è formato da push up in tessuto lucido abbinato ad un brasiliano.

Un completo rosso e sparkling, ideale per le feste. Il prodotto nella sua lucidità è disponibile in vendita anche come prodotto singolo come slip (art. 6077) e brasiliano (art. 6078).

Il secondo completo (art.4203) è un coordinato rosso: reggiseno a balconcino con ferretto interamente in pizzo abbinato a brasiliano in pizzo con fiocchi laterali, per aggiungere un po’ di spirito natalizio anche al tuo intimo.

Un pizzo che si farà ricordare anche nella sua versione brasiliano (art. 6079).