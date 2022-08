FORZA ITALIA | Tajani: “Con Berlusconi puntiamo al 20%” [VIDEO]

I partiti della coalizione stanno cooperando e sono arrivati all'accordo, ha spiegato il coordinatore forzista, che ha poi sottolineato l'importanza della condivisione con gli alleati della "visione di fondo sulla politica estera", così come sui "temi fiscali"

Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del simbolo con cui FI si presenterà alle elezioni politiche di settembre, ha sottolineato quanto sia coeso il centrodestra: “Un programma comune sarà presentato al più presto”, ha assicurato.

Per le specificità di ciascuno, ci sarà poi spazio nei singoli, più dettagliati, programmi che saranno presentati da ogni partito.

Per Tajani Forza Italia rappresenta il vero “centro alternativo alla sinistra“, “forza moderata che si richiama ai valori del popolarismo europeo”.

“Guardiamo con attenzione agli elettori moderati e di centro che vogliono essere rappresentati nel modo migliore”.

Ottimista sull’esito della prossima tornata elettorale, Tajani ha rassicurato anche su quello che sarà il posizionamento internazionale del partito e della coalizione: “un voto per noi sarà un voto a una coalizione destinata a vincere le elezioni, e che garantirà sempre l’appartenenza all’Occidente, alla Nato, a una coalizione che guarda agli Stati Uniti come principale alleato in politica estera”.

In vista delle Politiche di settembre, ha evidenziato, “l’’obiettivo di Forza Italia, come ricordato dal presidente Berlusconi, è raggiungere il 20 per cento“.