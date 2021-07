Formaggio Alpigiana di Bayenrland, leggera bontà tutta da spalmare

Alpigiana è un formaggio fresco a base di “quark” prodotto con pochi e genuini ingredienti: il latte bavarese di alta qualità, caglio, sale e fermenti lattici. Un prodotto sano e gustoso, che fornisce un ottimale apporto proteico ma con un contenuto moderato di grassi e calorie (68 kcal per 100g).

Ideale da spalmare sul pane o per realizzare sfiziose ricette!

Da oltre 50 anni Bayernland porta sulle tavole degli italiani il risultato naturale del metodo di lavoro e dell’attitudine bavarese, proponendo formaggi buoni e genuini, garantiti dal controllo totale della filiera produttiva, dal foraggio al prodotto confezionato.

Storica e affermata azienda bavarese, Bayernland – Cooperativa di Latterie Agricole è presente in Italia da oltre 50 anni e si è affermata quale una delle poche aziende tedesche ad essere presenti in maniera capillare nel mercato lattiero-caseario italiano. Qualità ed efficienza sono per Bayernland elementi irrinunciabili, per offrire al consumatore i migliori prodotti garantiti dall’elevata qualità del latte bavarese, dai rigidi controlli qualitativi effettuati lungo tutta la filiera e dalle tecnologie di ultima generazione utilizzate negli stabilimenti produttivi tedeschi.