FISCO | Salvini: “Flat tax al 15% per autonomi e dipendenti entro fine legislatura”

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, parlando all’inaugurazione della nuova sede del Carroccio a Vicenza ha detto: “Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei ministri la delega fiscale. E anche qua l’obiettivo messo nero su bianco è che alla fine di questa legislatura ci sia la flat tax, la tassa semplice e piatta al 15%, per lavoratori autonomi e dipendenti, come avevamo promesso. Pagare meno per pagare tutti”.

“Più che andare a rompere le scatole al panettiere a Vicenza per 1,30 euro, magari bisognerebbe far pagare le tasse in Italia a quelle multinazionali straniere che fanno affari in Italia e poi vanno all’estero a pagare le tasse. Anche qua c’è modo e modo di affrontare il futuro”, ha aggiunto il Matteo padano.