FARNESINA | VII edizione Italian Design Day in oltre 100 Paesi nel mondo

Giovedì 9 marzo torna in oltre 100 Paesi nel mondo l’Italian Design Day, la manifestazione nata nel 2017 per promuovere all’estero il sistema del progetto e del design italiano, con numerose iniziative che vedono protagonisti nomi di spicco del settore.

La VII edizione, dedicata al tema ‘La qualità che illumina: l’energia del design per le persone e per l’ambiente’, è promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, realizzata grazie al contributo del ministero della Cultura – Direzione generale creatività contemporanea e si svolge in collaborazione con ADI, Fondazione ADI, ITA Italian Trade Agency, Triennale Milano, Salone del Mobile Milano e Federlegno Arredo.

Coinvolgendo 110 sedi della rete MAECI all’estero, l’Italian Design Day porta nel mondo la qualità del design italiano attraverso mostre, incontri, presentazioni di oggetti e progetti, concorsi e seminari organizzati dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti italiani di cultura e dagli Uffici ICE.

In tale cornice, 98 tra i più noti e qualificati professionisti, ricercatori, imprenditori, giornalisti specializzati condividono con il pubblico le proprie esperienze e conoscenze, facendo emergere i tratti distintivi e originali che rendono il design italiano apprezzato e riconosciuto in tutti i continenti.

Tutti gli eventi si apriranno con un video introduttivo realizzato da Studio Azzurro appositamente per l’Italian Design Day 2023 e si concluderanno con un video di invito al prossimo Salone del Mobile.