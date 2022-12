FARNESINA | Tajani: “Rilanciare i rapporti con l’America Latina sarà una mia priorità”

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, afferma che “rilanciare i rapporti con tutta l’America Latina” sarà una sua “priorità”.

“Oggi alla Farnesina – scrive il ministro sui social – vi e’ stata la firma del Memorandum sul Dialogo Politico con il ministro degli Esteri del Guatemala, Mario Adolfo Bucaro Flores, per rafforzare le relazioni bilaterali su immigrazione e commercio. Sono orgoglioso dei nostri Carabinieri che contribuiscono a recuperare il patrimonio Maya in Guatemala. Rilanciare i rapporti con tutta l’America Latina sara’ una mia priorità”.

In Guatemala esiste una comunità italiana attiva, organizzata, bene integrata.

Tajani nei giorni scorsi ha sottolineato quanto sia importante il ruolo degli italiani nel mondo: gli italiani all’estero, ha detto il titolare della Farnesina, sono “fondamentali per la competitività del nostro Sistema Paese”.

Non solo. Tajani ha anche assicurato che lui, da ministro, per gli italiani nel mondo ci sarà sempre. Belle parole, che ci sono piaciute e che ci auguriamo possano tramutarsi in fatti concreti e in misure a favore dei nostri connazionali residenti oltre confine.