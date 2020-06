FARNESINA | Sottosegretario Merlo riceve Francesca Alderisi (Fi): focus su Imu, ius soli, rete consolare [FOTO]

Oggi nei suoi uffici alla Farnesina il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo ha ricevuto Francesca Alderisi, senatrice di Forza Italia eletta nel Nord e Centro America.

Durante il colloquio i due hanno affrontato alcuni dei temi che più da vicino interessano gli italiani nel mondo. Tra questi, il meccanismo elettorale con cui votano i nostri connazionali residenti oltre confine e il ruolo della rete consolare, in particolare in questo periodo di emergenza dovuta al coronavirus.

Entrambi hanno sottolineato quanto sia stato grande lo sforzo da parte delle nostre istituzioni diplomatiche nel mondo, Ambasciate e Consolati, per quanto riguarda i rimpatri di quegli italiani rimasti bloccati all’estero in piena pandemia.

Altro tema sul tavolo, la questione Imu: “Si tratta di una tassa iniqua, che va abolita”, hanno osservato i due senatori, secondo cui “la prima e unica casa degli italiani nel mondo in Italia è sacra: per i nostri connazionali l’abitazione in Italia è un punto di riferimento in Patria, è motivo per tornare a visitare il BelPaese durante i periodi di vacanza e spendere qui i loro soldi, contribuendo così ad alimentare l’economia dello Stivale”.







Totale condivisione anche sul tema dello ius soli: sia il presidente del MAIE che l’esponente di Forza Italia sono contrari; piuttosto, per entrambi sarebbe importante poter riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per tutti coloro che, all’estero, per un motivo o per l’altro sono stati costretti a rinunciarvi.







Più in generale, il Sottosegretario Merlo e la Senatrice Alderisi si sono confrontati sull’attualità politica italiana e internazionale; hanno inoltre parlato di futuro e dell’importanza di avere una visione comune per offrire agli italiani nel mondo risposte concrete alle problematiche che li affliggono.