FARNESINA | Sottosegretario Di Stefano: continuiamo a lavorare per tutelare i prodotti alimentari italiani

Manlio Di Stefano, Sottosegretario alla Farnesina ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle, ha aperto oggi in videoconferenza l’Assemblea annuale dei soci di Origin Italia, l’Associazione Consorzi Indicazioni Geografiche.

L’Italia, ha ricordato il Sottosegretario, e’ da anni prima per numero di prodotti a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea: oltre 800, fra vini e prodotti agroalimentari.

“Purtroppo, le produzioni italiane a indicazione geografica non sfuggono dalle conseguenze della crisi scatenata dal coronavirus, risentendo della circolazione di errate informazioni o percezioni concernenti la sicurezza alimentare – ha detto Di Stefano -. Sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria coronavirus, la Farnesina ha operato a tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri e ha reagito con determinazione alla richiesta che gli operatori rivolgevano ai produttori italiani di rilasciare certificazioni che dimostrassero come i loro prodotti fossero esenti dal coronavirus”.

“Continuiamo a lavorare molto intensamente con tutti i ministeri e gli organismi nazionali competenti nonche’ con le organizzazioni internazionali che operano nel settore. In quest’ottica, confido nel vostro contributo all’impegno che la Farnesina con la rete estera sta ponendo in essere per mettere a fattore comune le diverse componenti del nostro Paese e far convergere le attivita’ di ciascuna sul raggiungimento di obiettivi comuni”, ha concluso il Sottosegretario Di Stefano.