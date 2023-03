FARNESINA | In America Latina vivono oltre due milioni di italiani: non lasciamoli soli

Italiani all’estero, una risorsa per l’Italia. Noi, che da anni ci occupiamo di italiani nel mondo tutti i giorni, lo sappiamo bene. Ma l’Italia lo sa? Si rende davvero conto, il nostro Paese, delle enormi potenzialità rappresentate da una rete di connazionali a livello mondiale?

Solo in America Latina, gli italiani sono più di due milioni. Lo certifica la Farnesina, con un Tweet: “Oltre 2 milioni sono gli italiani che vivono in America Latina e decine di milioni gli italo-discendenti; una risorsa per l’Italia che non ha pari nel mondo”, cinguetta il ministero degli Esteri sul suo account Twitter ufficiale. E allora, perché non ci diamo una mossa?

Perché, come Italia, non investiamo come si deve sui servizi ai nostri fratelli italiani nel mondo (e dunque sulla rete diplomatico-consolare), sulla promozione della cultura italiana all’estero e delle eccellenze made in Italy? C’è ancora tanto da fare per un’Italia che oltre l’Italia è viva, produce e ha bisogno di essere ascoltata.