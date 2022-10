FARNESINA | Firmata intesa Sequi-Crosetto per progetto pilota difesa e spazio

Il progetto, della durata di due mesi, permetterà al Maeci di sviluppare una migliore azione per la promozione delle candidature italiane nel contesto delle Istituzioni europee

Il segretario generale del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, e il presidente della Federazione delle aziende italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, Guido Crosetto, hanno firmato un’intesa per l’avvio di un progetto pilota volto ad esplorare le modalità per rafforzare la presenza italiana nelle istituzioni del settore difesa e spazio a livello europeo.

Il progetto, della durata di due mesi, permetterà al Maeci di sviluppare una migliore azione per la promozione delle candidature italiane nel contesto delle Istituzioni europee, attraverso l’analisi automatizzata delle potenziali opportunità esistenti, grazie anche al possibile utilizzo di specifici applicativi informatici, si legge in una nota.

La firma dell’intesa conferma l’eccellente cooperazione tra il Maeci e Aiad, nel quadro della generale azione della Farnesina per la promozione delle strategie di internazionalizzazione del sistema Italia nel fondamentale settore della difesa, della sicurezza e dello spazio, anche per cogliere le nuove opportunità legate alla recente adozione della ”Bussola Strategica” da parte dei 27 Stati Membri dell’Unione europea.