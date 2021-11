Familienhotels Südtirol: il paradiso per una vacanza sulla neve, per tutta la famiglia

La settimana bianca in famiglia diventa una festa nei Familienhotels Südtirol le strutture kids friendly che assicurano la vacanza anche a mamma e papà. In tutti gli hotels infatti sono previsti programmi mirati per i più piccoli con attività sulle piste, nelle piscine e negli spazi gioco interni, una formula studiata per rendere ogni vacanza una festa per tutti, esplorando la neve tra discese con gli sci, slittate e giochi all’aria aperta. I Familienhotels Südtirol sono un mondo magico che contagia tutti: grandi e piccini all’interno dei quali vivere un’indimenticabile vacanza pensata dalle famiglie per le famiglie, costellata da infiniti momenti di spensieratezza e di serenità. I servizi proposti sono diversificati e combinano le esigenze di tutti. Uno spazio particolare è dedicato anche agli amici a quattro zampe che sono i benvenuti in tutti gli hotels.



Il primo approccio con la neve. Nei Familienhotels Südtirol è possibile organizzare corsi per i piccoli sciatori con un approccio giocoso e programmi certificati nelle 30 aree sciistiche di tutta la Regione. A disposizione dei piccoli ospiti asili nido sulla neve, piste da slittino di diversi formati e difficoltà oltre a circuiti di ghiaccio naturali. Terminata la giornata sulle piste è possibile organizzare una piacevole gita in carrozza trainata da cavalli o programmare un’escursione in mezzo alla natura con le ciaspole. Ma l’Alto Adige non è solo sinonimo di esperienze sportive indimenticabili all’aria aperta, perché proprio nel periodo dell’Avvento, si trasforma in un mondo magico con i meravigliosi mercatini di Natale che adornano il centro delle città e dei paesini, immersi in un ambiente fiabesco e illuminati da una luce magica. Un hotel sulle piste da sci per bambini: Family Hotel Biancaneve. Ideale per chi è alla ricerca di una location comoda per sciare, qui il passaggio dalla sala colazioni alla pista è un attimo perché la struttura si trova proprio davanti alle piste. Ma è solo una delle soluzioni per la settimana bianca in quanto in quest’area sciistica le piste sono tutte ideali per i bambini e si presentano con dolci collinette dove gli sciatori alle prime armi possono affrontare tranquilli le prime curve, con o senza istruttore di sci.



Piste da slittino per tutta la famiglia. In Alto Adige sono sei i chilometri di divertimento sulla slitta, quella di Rasciesa, in Val Gardena è sicuramente l’attrazione più entusiasmante. La pista si trova sopra Ortisei ed è una tra le più lunghe e spettacolari dell’Alto Adige. Si raggiunge con l’omonima funicolare e, una volta raggiunta la cima, si apre il maestoso panorama delle Dolomiti da ammirare durante tutta la passeggiata nella neve fino al Rifugio Rasciesa, punto di partenza della pista da slittino. È possibile anche raggiungere in pochi minuti la vetta dell’Außerraschötz, prima di riscendere a valle. Ideale l’hotel della famiglia Ploner del Family Hotel Posta per intraprendere questa esperienza mozzafiato.



Tante quindi le idee e le proposte dei Familienhotels Südtirol che si ampliano ancora per tutti coloro che con lo sci alpinismo non hanno troppa dimestichezza e preferiscono qualche raggio di sole o uno sport meno adrenalinico. Tra le attività collaterali lo sci di fondo, le escursioni in neve fresca con le ciaspole e lunghe passeggiate a piedi su sentieri di neve battuta. Ma si potrà anche giocare con i bambini nei baby park e pedalare sulla neve con le fat-bike. Di sicuro non ci si annoierà mai, anche perché a fine giornata, ci si potrà riposare nelle sale lettura o relax mentre i più piccoli saranno intrattenuti dagli operatori. La proposta Familienhotels Südtirol si completa anche con una raffinata cucina che va incontro a ogni esigenza dei propri ospiti.